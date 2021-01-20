В Мадриде произошел мощный взрыв
В Мадриде сегодня, 20 января, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в центре города.
Об этом сообщило агентство EHA News на странице в Twitter.
В результате мощного взрыва были повреждены три верхних этажа дома, расположенного на улице Толедо. На место происшествия уже прибыли правоохранители.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) January 20, 2021
Heavy explosion in Spain's Madrid
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Пока неизвестно, что именно взорвалось в центре Мадрида, и есть ли погибшие или пострадавшие. На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что разрушения, причиненные взрывом, действительно большие. Улица засыпана обломками дома.
BREAKING: Gas explosion destroys nursing home in Madrid; unknown injuries pic.twitter.com/2E7n5ZDWqG— Stoll News (@StollNews) January 20, 2021
По данным сервиса Google Maps, возле здания, где произошел взрыв, расположена католическая церковь Ла-Палома.
#BREAKING MORE : There is a powerful explosion in the center of #Madrid. Part of a residential building was destroyed, the reason is currently unknown.#Spain pic.twitter.com/nLB4Cw9tIj— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) January 20, 2021
Напомним, сегодня в городе Стрый произошел взрыв в церкви, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадал 63-летний мужчина.
Кроме того, сегодня на столичной Воскресенке произошел взрыв в многоэтажном доме. Взорвался газ во время сварочных работ в одной из квартир.