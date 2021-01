В Мадриде произошел мощный взрыв

В Мадриде сегодня, 20 января, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в центре города.

Об этом сообщило агентство EHA News на странице в Twitter.

В результате мощного взрыва были повреждены три верхних этажа дома, расположенного на улице Толедо. На место происшествия уже прибыли правоохранители.

Пока неизвестно, что именно взорвалось в центре Мадрида, и есть ли погибшие или пострадавшие. На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что разрушения, причиненные взрывом, действительно большие. Улица засыпана обломками дома.

По данным сервиса Google Maps, возле здания, где произошел взрыв, расположена католическая церковь Ла-Палома.

#BREAKING MORE : There is a powerful explosion in the center of #Madrid. Part of a residential building was destroyed, the reason is currently unknown.#Spain pic.twitter.com/nLB4Cw9tIj