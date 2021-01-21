Байден подписал первые указы

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.

Об этом сообщает Reuters.

Байден начал свою с работу с подписания 15 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

Возвращение в ВОЗ и борьба с коронавирусом

Как и было анонсировано ранее, Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения. Запущена инициатива "100 дней в масках", обязующая носить маски во всех федеральных учреждениях.

Климатическое соглашение

Байден вернул в страну в Парижское климатическое соглашение. Документ включает в себя отмену президентского разрешения на эксплуатацию для спорного нефтепровода Keystone XL.

Разработка новой стратегии борьбы с изменениями климата была одной из основных тем предвыборной кампании Байдена.

В новой администрации США впервые в истории появится должность "климатического царя" - место куратора этой глобальной проблемы займет бывший госсекретарь Джон Керри.

Вопрос мигрантов

Новый президент США остановил строительство стены с Мексикой и отменил усиление миграционного контроля.

Также отменен запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран. Он также призывает свою администрацию усилить программу DACA для иммигрантов, приехавших в Соединенные Штаты в детстве.

Ранее по распоряжению администрации Трампа, взрослые и дети, задержанные за нелегальное пересечение границы с Мексикой, до суда содержались в отдельных иммиграционных центрах. В результате несколько сот детей оказались разлучены с родителями.

Другие инициативы Байдена

Темами на следующей неделе будут "Покупайте американские" с указами, ужесточающим требования к государственным закупкам товаров и услуг у американских компаний.

Также наследующей неделе будет направлена инициатива по ликвидации частных тюрем; восстановлению Совета советников президента по науке и технологиям и борьбе с изменением климата.

Байден собирается отменить так называемую "Политику Мехико", запрещающую федеральное финансирование неправительственных организаций, предоставляющих услуги по прерыванию беременности.

Новый президент также планирует подписать исполнительные указы, посвященные политике пограничного контроля и беженцев, и создать целевую группу по воссоединению семей.

Напомним, Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена использует закон об оборонном производстве для ускорения вакцинации от СOVID-19. Планируется увеличить производство оборудования, необходимого для распространения вакцин, такого как стеклянные флаконы, иглы и шприцы.