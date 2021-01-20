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Байден стал 46-м президентом США. Теперь официально

Новина українською → Вашингтон, Среда 20 января 2021 18:49
Байден стал 46-м президентом США. Теперь официально Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны.

Инаугурацию транслирует "Радіо Свобода".

"Я, Джозеф Р. Байден младший, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности президента США и в полной мере моих сил поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог", - заявил Байден.

Инаугурационная речь Байдена

Во время своей инаугурационной речи Джо Байден отреагировал на штурм Капитолия США, заявив, что такого больше не произойдет в США.

"Мы стоим недалеко от места, где в вечном покое лежат герои, которые отдали свои жизни за наше настоящее. Совсем недавно погибли те, кто пытался прекратить насилие на священной земле. Это никогда не произойдет, ни сегодня, ни завтра, никогда", - заявил Байден.

Также 46-й президент Соединенных Штатов пообещал победить экстремизм и терроризм в США.

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять... И мы одержим над ними победу", - заявил он.

Фото: инаугурация Джо Байдена (Getty Images)

Кто такой Байден

Джозеф Байден более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему 78 лет: таким образом, он стал самым пожилым президентом за всю историю США.

Как Байден стал президентом США

На общенациональных выборах в США Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев. У Дональда Трампа было 74,2 млн голосов.

По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).

7 января Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Напомним, в городе Вашингтон дежурят более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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