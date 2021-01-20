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До +8: в Украину идет резкое потепление

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 14:32
До +8: в Украину идет резкое потепление Фото: потепление в Украине (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет потепление, уже завтра в некоторых областях температура воздуха поднимется до +8. Небольшой снег будет в четырех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что завтра в большинстве областей переменная облачность. В западной части страны температура воздуха днем составит +1+7, а ночью -1-8. В Черновицкой области днем будет +6+8.

На юге Украины завтра днем будет +4+7, а ночью от 0 до -9. Также в центральных областях потеплеет, днем будет от -6 до +1, но ночью ударят сильные морозы - от -9 до -17.

До +8: в Украину идет резкое потепление

Снегопады передают в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Там ночью похолодает до -20, а днем будет -1-6. На востоке страны днем будет -4-10, а ночью до -24.

В Киеве завтра переменная облачность, днем -1+1, а ночью -9-11.

Впрочем, погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.

Напомним, сегодня в Украине еще сильные морозы, в западных областях шквальный ветер и снег.

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До +8: в Украину идет резкое потепление
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей До +8: в Украину идет резкое потепление
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