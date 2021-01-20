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Глава ОБСЕ назвала главное условие вступления Украины в Евросоюз

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 15:35
Глава ОБСЕ назвала главное условие вступления Украины в Евросоюз Фото: Анн Линде (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главным условием для вступления Украины в Европейский союз являются реформы. Положения договора ЕС о критериях для членства распространяются на Украину.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, как и у любой другой европейской страны.

"Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете отвечать критериям членства. Именно поэтому сейчас концентрация ваших усилий должна быть на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - отметила Линде.

Она подчеркнула, что перспектива членства у Украины есть, и она закреплена в договоре ЕС.

"Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину", - добавила Линде и выразила надежду, что Евросоюз пополнится еще несколькими странами-участницами.

Напомним, ранее посол Литвы Вальдемарас Сарапинас заявил, что Евросоюз может объявить Украину кандидатом на вступление в 2027 году.

До этого в ЕС прогнозировали острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины.

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