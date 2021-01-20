Инаугурация Байдена: основные заявления нового президента США

Сегодня в США проходит инаугурация нового американского лидера Джо Байдена. Избранный президент Америки сделал ряд заявлений, более подробно - в материале РБК-Украина.

Победа демократии

Свою речь 46-й президент США начал со слов о победе демократии.

"Сегодня мы празднуем победу демократии. Роль народа признана. Уважаемые друзья, демократия победила. Мы снова собираемся как одна нация, нераздельное, чтобы нести нашу историю. Я благодарю своих предшественников от обеих партий", - сказал Байден в начале речи.

Коронавирус

Он также упомянул пандемию коронавируса, которая охватила весь мир, в том числе и Соединенные Штаты.

"Не так много народов в мировой истории стояли перед такими вызовами, как мы сейчас. Вирус, который наносит вред целым странам. За один год он забрал больше жизней, чем Америка потеряла в двух мировых войнах. Но столетия нашей истории подталкивают нас вперед и поражений больше не будет. Мы должны много сделать в эту опасную зиму", - заявил президент США.

Объединение Америки

Байден на фоне недавних беспорядков в США призвал американцев объединиться для будущего Америки.

"Собрать Америку воедино, объединить нацию. Я призываю каждого американца и американку присоединиться ко мне в этой задаче. Объединиться для борьбы с врагами, которые стоят перед нами ... Бороться с помощью единства ... Сделать Америку снова единой ... Без единства нет мира, только хаос ", - подчеркнул Байден.

Штурм Капитолия

Президент США также отреагировал на штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

"Мы стоим недалеко от места, где в вечном покое лежат герои, которые отдали свои жизни за наше настоящее. Совсем недавно погибли те, кто пытался остановить насилие на священной земле. Этого никогда не произойдет, ни сегодня, ни завтра, никогда", - заявил Байден.

Президент для всех американцев

В своей речи Байден призвал забыть о разногласиях, ведь они не должны разъединять общество. Он пообещал бороться за всех американцев, несмотря на их взгляды.

"Я буду бороться как за тех, кто меня поддержал, так и тех, кто не поддержал. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие величайшая сила этой нации. Но услышьте меня четко. Несогласие не должно приводить к разъединению. И я клянусь в этом перед вами. Я буду президентом для всех американцев", - сказал он.

Борьба с экстремизмом и терроризмом

Американский президент во время речи пообещал победить экстремизм и терроризм в США.

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять ... И мы получим над ними победу", - заявил Байден.

Напомним, Байден официально стал 46-м президент США. Он торжественно принял присягу американского президента.

Добавим, Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации Джо Байдена. Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности.