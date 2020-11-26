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Карпатский регион в опасности из-за вырубки лесов и изменения климата, - ООН

Новина українською → Карпаты, Четверг 26 ноября 2020 11:02
Карпатский регион в опасности из-за вырубки лесов и изменения климата, - ООН Фото: Карпаты (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила об угрозах для стран Карпатского региона из-за вырубки лесов и изменения климата. Леса Карпат исчезают с угрожающей скоростью.

Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины в среду, передает пресс-служба ООН.

Андерсен заявила, что деревья незаконно вырубают и вывозят за границу - это имеет негативные последствия для экосистемы. Также она напомнила о нескольких разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина.

"Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности", - заявила она.

За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в пять миллиардов евро, добавила представительница ООН.

Напомним, Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.

Как писало РБК-Украина, в Закарпатской области СБУ разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен.

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