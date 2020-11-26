"Заря" разгромила АЕК и взяла первые очки в Лиге Европы

Луганский клуб единственный постоял за честь Украины в эту еврокубковую неделю

Луганская "Заря" уверенно обыграла греческий АЕК в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на Олимпийском стадионе в Афинах завершилась со счетом 3:0.

В первой половине встречи голов мы не увидели. Обе команды играли осторожно и были достаточно далеки от гола.

Все изменилось во втором тайме. В начале своим соотечественникам помог полузащитник АЕК Евгений Шахов. На 48 минуте украинец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Украинская команда воспользовалась преимуществом и вышла вперед на 61 минуте. Счет открыл полузащитник Артем Громов после ошибки голкипера греков. Удвоил перевес "Зари" на 75 минуте игры Владислав Кабаев. Через 11 минут Владлен Юрченко сделал счет разгромным, реализовав пенальти за фол против Максима Лунева.

"Заря" одержала первую победу и набрала первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее были три поражения от "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) и АЕКа (1:4). Луганская команда сравнялась с греками по очкам, но пока остается на последнем месте в группе, проигрывая по дополнительным показателям.

Подопечные Виктора Скрипника единственные смогли принести очки в актив Украины на текущей еврокубковой неделе.

Напомним, "Динамо" дома уступило каталонской "Барселоне", а "Шахтер" на выезде проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов с одинаковыми счетами - 0:4.