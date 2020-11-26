ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аваков выступил за радикальный локдаун на три недели

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 11:36
Аваков выступил за радикальный локдаун на три недели Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун нужно вводить как можно быстрее.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - заявил Аваков.

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

"Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", - добавил Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна, но пока точных сроков нет.

При этом в правительстве не исключают, что жесткий карантин введут на зимние праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика карантин Арсен Аваков локдаун
NEWS
Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
DAILY
Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров