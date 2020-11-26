ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 08:24
Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ Фото: МВФ (imf org)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство финансов Украины заявило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента сказали, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда.

В правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика МВФ Госбюджет
NEWS
Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
DAILY
Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров