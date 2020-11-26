В Минэнерго анонсировали подорожание электроэнергии для населения

Решение о повышении тарифов будет принято в ближайшее время

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

"Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии", - сказал он.

По его словам, в течение последних полутора месяцев ведется работа, "чтобы принять решение по этому наиболее проблемному и болезненному вопросу".

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Бойко.

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

Напомним, Кабинет министров 20 ноября назначил Юрия Бойко и.о. министра энергетики.