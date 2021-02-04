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В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 13:47
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка Фото: драка под телеканалом "НАШ" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве под зданием телеканала "НАШ" устроили акцию протеста. В ходе протеста произошла потасовка между митингующими и полицией.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: драка под телеканалом "НАШ" (РБК-Украина)

Протестующие хотели пройти в здание телеканала, но полиция их не пустила. Между участниками протеста и полицейскими произошла потасовка.

Участники протеста требуют закрыть этот телеканал.

По информации одного из организаторов протеста, задержали 5 человек. В полиции Киева рассказали РБК-Украина, что у них пока нет информации о столкновениях.

Также корреспондент издания сообщает, что протестующие перекрыли движение по улице Жилянская.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны не исключают, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране, заявил секретарь СНБО.

По его словам, работа этих телеканалов могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе и дала толчок для российской агрессии. Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что эти медиа занимались информационным терроризмом.

Отметим, юристы оценили законность введенных санкций против телеканалов народного депутата Тараса Козака. В целом санкции могут вводить против отдельных лиц, однако такое решение могут обжаловать в Верховном суде.

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В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
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