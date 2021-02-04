Адаптивный карантин: Киев будет постоянно в "оранжевой зоне"

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне". На это влияют сразу несколько факторов.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

Напомним, ранее Рубан заявил, что усиленные противоэпидемические меры в связи с COVID-19 будут действовать до весны 2022 года.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время Кабмин рассмотрит введение адаптивного карантина с разделением страны на четыре зоны, в каждой из которых есть свои ограничения. Чем лучше эпидемическая ситуация в регионе, тем мягче запреты. Основные ограничения - обязательный масочный режим, особенности работы общественного транспорта в зависимости от зоны и работа бизнеса.