Аваков об обострении на Донбассе: никакого мирного процесса уже нет

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на владу".

Как рассказал министр, из-за этого обострения президент Владимир Зеленский был вынужден послать на линию фронта главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака.

"Президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - сказал он.

Он также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne через призму обострения на Донбассе.

Напомним, сегодня пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Пивденного, ранив украинского военного.

Кроме того, во вторник на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.

Как писало РБК-Украина, от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты.