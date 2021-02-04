ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Но это не конечная дата

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 11:19
Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Но это не конечная дата Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года. Однако, скорее всего, это не конечная дата.

Об этом на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство рассчитывает на победу над COVID-19 в этом году, а в апреле будет видно, как двигаться в этой борьбе дальше.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Соответствующее решение будет принято в ближайшие дни.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, на сегодня в стране нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Денис Шмыгаль Карантин Коронавирус
NEWS
Похолодание идет в Украину: синоптики назвали точную дату
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Похолодание идет в Украину: синоптики назвали точную дату
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше