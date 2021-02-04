Рубан о карантине в Украине: усиленные меры будут до весны 2022

Что касается карантина в Украине, то усиленные противоэпидемические меры сохранятся до весны 2022 года. Но на сегодня нет оснований для того, чтобы их ужесточить.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на сегодня нет предпосылок, чтобы ужесточать карантин, поскольку за счет локдауна заболеваемость резко упала. Однако усиленные меры сохранятся и на сезон 2021-2022 годов.

"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года", - добавил Рубан.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен минимум до 30 апреля 2020 года.

"Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным", - заявил он.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Украина сможет победить коронавирус уже в этом году.