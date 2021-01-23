Протести по всій Росії. Як проходять мітинги за Навального (онлайн)

Мітинги на підтримку Олексія Навального проходять сьогодні, 23 січня, у багатьох містах Росії. Вони супроводжуються затримками й побиттям учасників. Детальніше про те, що відбувається в РФ сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Мітинги почалися як мінімум в 10 містах, протестуючих затримують та б'ють

Мітинги вже почалися як мінімум в 10 містах Росії - Улан-Уде, Читі, Владивостоці, Благовєщенську, Іркутську, Південно-Сахалінську, Якутську, Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі і Магадані.

Учасників акцій протесту затримує поліція. Крім того, у Владивостоці спостерігаються проблеми з інтернетом, а в Хабаровську заарештованих б'ють.

Підготовка до протестів: затримання, попередження та погрози

Напередодні запланованих акцій протесту влада РФ провели ряд затримань прихильників Олексія Навального. Зокрема, за заклики виходити на протест були затримані юристи "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь і Владлен Лось. Перша з них отримала 9 діб, а другого як громадянину Білорусі було наказано покинути країну із забороною на в'їзд до 2023 року.

Пізніше була заарештована прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

Також були затримані прихильники опозиціонера в інших містах Росії - в Новосибірську, Краснодарі і Владивостоці. Як повідомляє Медуза, всього за 22 січня заарештовано близько 50 осіб.

Крім того, попередження про відповідальність за участь в акціях протесту 23 січня висловили Генпрокуратура, Слідчий комітет, Міністерство внутрішніх справ, Кремль, мерія Москви, Роскомнадзор і Міністерство закордонних справ.

"Спроби провести неузгоджену публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їх учасників будуть вважатися загрозою громадському порядку і негайно припинятися", - зазначили в МВС.

За інформацією BBC, як мінімум в трьох вузах Росії зі студентами проводили "профілактичні бесіди" - їх попередили про відповідальність за участь у суботніх мітингах. Крім того, прохання не брати участь в акціях протесту отримали студенти ще кількох навчальних закладів.

Чому проходить мітинг

17 січня Олексій Навальний прилетів до Москви з Німеччини. Там він кілька місяців проходив лікування в клініці "Шаріте" після отруєння бойовим отрутою з групи "Новачок". Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження прикордонного контролю і доставили у відділення поліції в Хімках.

Вже на наступний день, 18 січня, прямо у відділенні поліції відбулося засідання суду. За підсумком опозиціонеру було обрано запобіжний захід у вигляді 30 діб арешту (до 15 лютого).

Федеральна служба виконання покарань просила суд заарештувати Навального до моменту, поки не буде розглянуто питання про заміну покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше". Причина - "ухилення від контролю інспекції".

Після арешту Навальний записав відеозвернення, в якому він закликав своїх прихильників виходити на вулицю. Пізніше в штабі опозиціонера повідомили про підготовку акцій протесту на 23 січня.

У чому звинувачують Навального

У 2014 році Олексій Навальний на 3,5 року був умовно засуджений по так званій справі "Ів Роше". Його брат Олег теж отримав 3,5 року, але реального терміну. Їх звинувачували в шахрайстві.

Зараз слідство намагається домогтися заміни Олексію умовного терміну на реальний. ФСВП стверджує, що Навальний не дотримувався зобов'язання умовного покарання і ухилявся від контролю інспекції.

За словами адвоката, якщо суд підтримає претензії ФСВП, то Навальний отримає 3,5 роки реального терміну.