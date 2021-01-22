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Заарештували прес-секретаря Навального

Новость на русском → Москва, П'ятниця 22 січня 2021 12:45
Заарештували прес-секретаря Навального Фото: Кіра Ярмиш (instagram com kira yarmysh)
Автор: Анастасия Рокитна

У Росії заарештували прес-секретаря Олексія Навального Кіру Ярмиш. Її заарештували на 9 діб.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Вона закликала всіх виходити на протест.

"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст", - заявила вона.

Суд повідомив російському виданню "РИА Новости", що її заарештували за заклики до несанкціонованої акції 23 січня.

Арешт Навального

Олексія Навального заарештували 18 січня просто у відділенні поліції Хімок. Про початок судового засідання повідомили за 10 хвилин. Журналістів не пускали, хоча пояснили місце проведення судового засідання можливістю бути присутнім представникам ЗМІ.

Європейський Союз і НАТО засудили дії Росії. Також Україна стурбована ситуацією навколо Навального.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального.

Російським студентам пригрозили відповідальністю за участь в протестах.

Нагадаємо, Навальний може отримати два з половиною роки колонії у справі "Ів Роше". При цьому адвокат опозиціонера не виключила, що звинувачення буде вимагати і більший термін. Судове засідання відбудеться 2 лютого.

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