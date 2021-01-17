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Навальний повернувся в Росію: що відомо

Новость на русском → Росія, Неділя 17 січня 2021 19:16
Навальний повернувся в Росію: що відомо Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny1)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в Москву (РФ). З кінця серпня 2020 року політик перебував на лікуванні в Німеччині через отруєння.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак з Навальний сів в "Шереметьєво"

Як очікувалося, літак з Навальний мав приземлитися в аеропорту "Внуково" о 18:20 за Києвом, проте, прокружів над Москвою близько години, літак перенаправили в "Шереметьєво".

Як повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter, бортпровідниця просить пасажирів залишатися на місцях і каже, що це штатна ситуація.

Хто такий Навальний

Олексій Навальний - російський опозиційний політик, виступає з критикою діючої влади. У 2016 році заявляв про намір брати участь у президентських виборах в 2018 році, проте російська ЦВК відмовила йому в реєстрації.

Проти Навального в РФ відкрито кілька кримінальних справ. Зокрема, він і його брат Олег були фігурантами справи про шахрайство (так звана справа "Ів Роше"). У цій справі Навальний в 2014 році отримав умовний термін в 3,5 року, а його брат - такий же термін, але в колонії. На даний момент російське слідство через суд просить змінити умовний термін на реальний.

Навальний в РФ оголошений в розшук. Його також звинувачують в розкраданні. У цій справі йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, Навальний був отруєний 20 серпня. По дорозі з Томська в Москву йому різко стало погано, літак з політиком здійснив екстрену посадку в Омську. Кілька днів він перебував в омській клініці, пізніше його перевезли до берлінської клініки "Шаріте".

13 січня політик заявив про намір повернутися в Росію. У московському аеропорту "Внуково" в день прильоту Навального обмежили доступ - на територію можуть потрапити тільки пасажири з квитками. Крім того, до аеропорту стягнули силовиків.

Відразу після того, як Навальний заявив, що повертається в Москву, в Росії він був оголошений в розшук. Крім того, в РФ заявили, що політик буде затриманий як тільки приїде.

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