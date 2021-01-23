Протесты по всей России. Как проходят митинги за Навального (онлайн)

Митинги в поддержку Алексея Навального проходят сегодня, 23 января, во многих городах России. Они сопровождаются задержаниями и избиениями участников. Подробнее о том, что происходит в РФ сегодня - в материале РБК-Украина.

Митинги начались как минимум в 10 городах, протестующих задерживают и избивают

Митинги уже начались как минимум в 10 городах России - Улан-Удэ, Чите, Владивостоке, Благовещенске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Якутске, Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре и Магадане.

Участников акций протеста задерживает полиция. Кроме того, во Владивостоке наблюдаются проблемы с интернетом, а в Хабаровске арестованых избивают.

Подготовка к протестам: задержания, предупреждения и угрозы

Накануне запланированных акций протеста власти РФ провели ряд задержаний сторонников Алексея Навального. В частности, за призывы выходить на протест были задержаны юристы “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь и Владлен Лось. Первая из них получила 9 суток, а второму как гражданину Беларуси было предписано покинуть страну с запретом на въезд до 2023 года.

Позже была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Также были задержаны сторонники оппозиционера в других городах России - в Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке. Как сообщает Медуза, всего за 22 января арестованы около 50 человек.

Кроме того, предупреждения об ответственности за участие в акциях протеста 23 января высказали Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, Кремль, мэрия Москвы, Роскомнадзор и Министерство иностранных дел.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут считаться угрозой общественному порядку и немедленно пресекаться", - отметили в МВД.

По информации BBC, как минимум в трех вузах России со студентами проводились “профилактические беседы” - их предупредили об ответственности за участие в субботних митингах. Кроме того, просьбы не принимать участие в акциях протеста получили студенты еще нескольких учебных заведений.

Почему проходит митинг

17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии. Там он несколько месяцев проходил лечение в клинике “Шарите” после отравления боевым ядом из группы “Новичок”. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево во время прохождения пограничного контроля и доставили в отделение полиции в Химках.

Уже на следующий день, 18 января, прямо в отделении полиции состоялось заседание суда. По итогу оппозиционеру была избрана мера пресечения в виде 30 суток ареста (до 15 февраля).

Федеральная служба исполнения наказаний просила суд арестовать Навального до момента, пока не будет рассмотрен вопрос о замене наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". Причина - “уклонение от контроля инспекции”.

После ареста Навальный записал видеообращение, в котором он призвал своих сторонников выходить на улицу. Позже в штабе оппозиционера сообщили о подготовке акций протеста на 23 января.

В чем обвиняют Навального

В 2014 году Алексей Навальный на 3,5 года был условно осужден по так называемому делу “Ив Роше”. Его брат Олег тоже получил 3,5 года, но реального срока. Их обвиняли в мошенничестве.

Сейчас следствие пытается добиться замены Алексею условного срока на реальный. ФСИН утверждает, что Навальный не соблюдал обязательства условного наказания и уклонялся от контроля инспекции.

По словам адвоката, если суд поддержит претензии ФСИН, то Навальный получит 3,5 года реального срока.