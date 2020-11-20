Biontech і Pfizer подали запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу

Концерн Biontech і Pfizer подали в США запит про реєстрацію вакцини від коронавірусу. Вакцина показала 95% ефективності.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Виробники подали заявку і в інші країни, включаючи Австралію, Канаду, Європу, Японію і Великобританію.

Згідно з поточними прогнозами, компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Також в компаніях заявили, що готові поширити вакцину протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини від COVID-19.

Більше того, Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

Ця вакцина надійде в продаж найближчим часом. Вона ще не отримала дозвіл регулюючих органів, крім того, доступність широкому колу осіб буде обмежена спеціальними умовами зберігання.