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Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверджения регистрации.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Более того, Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.

Эта вакцина поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

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