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Вакцина Pfizer не надійде в продаж найближчим часом, - Reuters

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 12:25
Вакцина Pfizer не надійде в продаж найближчим часом, - Reuters Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer не надійде в продаж найближчим часом. Крім того, що вона має отримати дозвіл регулюючих органів, доступність широкому колу осіб буде обмежена через спеціальні умови зберігання.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що компанії Pfizer і BioNTech можуть представити дані про безпеку своєї вакцини до кінця листопада. Після цього необхідно отримати дозвіл до перших поставок. Передбачається, що першими вакцину отримають працівники сфери охорони здоров'я та групи ризику.

В той же час складні вимоги до вакцини та її холодного зберігання можуть стати перешкодою навіть для найсучасніших лікарень в США, не кажучи вже про її доступність у бідних країнах з обмеженими ресурсами.

Основна проблема полягає в тому, що вакцина, яка використовує синтетичну мРНК для активації імунної системи, має зберігатися при температурі -70 за Цельсієм.

"Холодовий ланцюг буде одним з найбільш складних аспектів проведення вакцинації. Це буде проблемою в будь-яких умовах, тому що в лікарнях навіть у великих містах немає сховищ для вакцини при таких наднизьких температурах", - зазначає старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса Амеш Адаля.

Прес-секретар Pfizer Кім Бенкер заявила, що компанія тісно співпрацює з урядом США в питаннях доставки вакцини з її розподільних центрів у США, Німеччині та Бельгії по всьому світу. Доставка в майбутньому може здійснюватися з використанням сухого льоду.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що вакцина фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. Вона успішно проходить третю фазу клінічних випробувань.

Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія закупить 300 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу, Британія - ще 50 млн.

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