ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 10:10
Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу приймуть 19 листопада. Україна отримає близько 8,5 млн доз.

Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати поставки", - заявив він.

Зазначимо, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина Коронавірус
NEWS
Разумков заразився коронавірусом
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Разумков заразився коронавірусом
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року