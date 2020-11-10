ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціна вакцини BioNTech і Pfizer буде нижчою за ринкову

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 13:59
Ціна вакцини BioNTech і Pfizer буде нижчою за ринкову Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Україна

Ціна вакцини від COVID-19, яку розробляють фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer, буде нижчою за ринкову. Також ціни будуть диференціювати між країнами і регіонами.

Про це заявив стратегічний керівник BioNTech Райан Річардсон, передає Reuters.

"Ми намагалися дотримуватися збалансованого підходу, який визнає, що інновації потребують капіталу та інвестицій. Але ми плануємо встановлювати ціни на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок з урахуванням ситуації, в якій ми знаходимося, і з метою забезпечити широкий доступ", - зазначив Річардсон.

Він також розраховує, що ціни в різних регіонах і країнах теж будуть відрізнятися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ця вакцина надійде в продаж найближчим часом. Вона ще не отримала дозвіл регулюючих органів, крім того, доступність широкому колу осіб буде обмежена спеціальними умовами зберігання.

Вчора стало відомо, що незважаючи на позитивні новини про вакцину BioNTech і Pfizer, Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавірусу, що не пройшла необхідних клінічних досліджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина COVID-19 Коронавірус
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України