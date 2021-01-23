В Україні оголошено жалобу через пожежу у Харкові: що сталося

В Україні у суботу, 23 січня, оголошено державний траур через пожежі в Харкові. В результаті трагедії померло 15 осіб.

Детальніше про те, що сталося - в матеріалі РБК-Україна.

Інцидент стався 21 січня в одному з приватних будинків для літніх людей в Харкові. В результаті загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що всі жертви були маломобільними і знаходилися на другому поверсі будівлі. А так, як вогонь поширювався швидкими темпами, їх врятувати не вдалося.

Версії пожежі

За фактом пожежі порушено кримінальну справу за фактом порушення встановлених вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Також Державне бюро розслідувань відкрили справу відносно працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

При цьому генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що зараз розглядаються три основні версії пожежі в пансіонаті:

Пожежа виникла в результаті підпалу (занесення стороннього вогню)

Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті і електроприладами;

Пожежа виникла в результаті замикання електромережі.

При цьому джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що причиною пожежі стало коротке замикання в проводці.

Підозрювані

У зв'язку з інцидентом правоохоронці затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендар будівлі і його дружина, яка фактично управляла пансіонатом, і адміністратор установи. Всім їм повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

Реакція

Президент Володимир Зеленський після пожежі заявив про необхідність створення в Україні ринку надання соціальних послуг. За його словами, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

Також Зеленський заявив про необхідність створити реєстр і сайт з усіма закладами для літніх людей і установ реабілітації в Україні.

Крім цього у Харкові провели перевірки різних об'єктів, в ході яких було виявлено більш як 30 нелегальних пансіонатів.

Нагадаємо, державна комісія планує завершити розслідування причин пожежі в Харкові до 19 лютого.