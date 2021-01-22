Зеленський анонсував створення ринку соцпослуг після пожежі у Харкові

Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян після пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. За його словами, зараз в країні не надають нормальних послуг із соціального догляду за нужденними.

Про це Зеленський заявив під час візиту в Харків.

За його словами, на кейсі пожежі в харківському будинку для літніх людей повинна бути проведена реформа надання соціальних послуг.

"Зараз на цьому трагічному кейсі треба зробити все. Дати повноваження місту, щоб можна було надавати людям такі послуги. Треба зробити на законодавчому рівні. Ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів в країні знаходиться. Тому будуть законодавчі ініціативи. Повинна бути реформа", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що такі послуги можуть надавати як приватними, так і державними закладами.

"Люди можуть отримувати нормальні якісні послуги. Такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні. Сьогодні цього немає", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, пожежа в харківському будинку для літніх людей сталася 21 січня. В результаті загинули 15 осіб, ще кілька постраждали і були госпіталізовані.

Зазначимо, будинок, в якому сталася пожежа, не був офіційно зареєстрований. У зв'язку з цим у Харкові проведуть перевірки різних об'єктів.