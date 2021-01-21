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Пожежа в Харкові: ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС

Новость на русском → Харків, Четвер 21 січня 2021 18:47
Пожежа в Харкові: ДБР порушило справу проти співробітників ДСНС Фото: пожежа в Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Слідчі Державного бюро розслідувань порушили кримінальну справу щодо співробітників ДСНС. Правоохоронці розслідують службову недбалість, яка призвела до пожежі в будинку для похилих людей в Харкові.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 367 КК України. Зараз проводиться розслідування.

"Наразі проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки", - заявили в ДБР.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові згорів будинок для літніх людей. Хоспіс розмістили в приватній будівлі, яка не була зареєстрована як будинок для літніх людей. В результаті пожежі загинули 15 людей, ще 11 потрапили до лікарні.

Як писало РБК-Україна, генпрокурор Ірина Венедіктова назвала попередню причину займання в будинку для літніх у Харкові. Також прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушень правил безпеки.

Крім того, поліцейські доставили у відділок власника та завідувача згорілого будинку для літніх. Зараз вони дають свідчення правоохоронцям.

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