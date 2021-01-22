Пожежа в Харкові: звіт держкомісії буде після 19 лютого

Державна комісія планує завершити розслідування причин пожежі в будинку для літніх в Харкові до 19 лютого. Після цього комісія прозвітує про результати своєї роботи.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів глава держкомісії, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім звіту щодо причин трагедії, держкомісія надасть пропозиції щодо врегулювання питання існування будинків для літніх в Україні.

"Будемо розслідувати це питання в строк до 19 лютого. І повідомимо не тільки результати, а й пропозиції щодо врегулювання цього питання. Тому що контролю за такими об'єктами немає, а їх чимало. Потрібно вводити ліцензування, щоб відповідні органи їх перевіряли", - заявив міністр.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові згорів нелегальний будинок для літніх. В результаті пожежі загинули 15 його мешканців, ще 11 людей потрапили до лікарні.

Після пожежі Кабмін за дорученням президента створив державну комісію для розслідування причин трагедії. Її очільником було призначено міністра Чернишова.

22 січня, у День соборності України, виходить новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера". Головними темами, які у прямому ефірі підійматимуть гості студії, стануть пожежа в будинку для літніх людей у Харкові і високі тарифи на газ.

Ці і не тільки питання обговорюють міністр соціальної політики Марина Лазебна, т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, позаштатний радник керівника офісу Зеленського Тимофій Милованов та інші чиновники й політики.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 22 січня 2021 року

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.



Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?



Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.



Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.



Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.