Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить
Президент України Володимир Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові. В результаті трагедії померли 15 людей, як в країні проходить день трауру, в матерілі РБК-Україна.
У дні трауру, скорботи, жалоби на радіо та телебаченні заборонено транслювати комедійні фільми, гумористичні, розважальні та музичні передачі.
В цей день в країні приспускають національні прапори, з ефірів радіо та телебачення прибирають розважальний контент та "веселу" рекламу, а в куточку екранів телевізорів глядачі бачать палаючу свічку.
Також в ці дні має припинятися трансляція рекламних роликів, що містять елементи гумору та еротики.
Що сталось?
21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.
Що може бути причиною?
В Офісі генпрокурора назвали три основні версії пожежі:
- підпал (занесення стороннього вогню);
- необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами;
- замикання електромережі.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно співробітників ДСНС через службову недбалість.