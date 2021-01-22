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Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить

Новость на русском → Харків, П'ятниця 22 січня 2021 20:27
Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить Фото: пожежа в Харкові (gp gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові. В результаті трагедії померли 15 людей, як в країні проходить день трауру, в матерілі РБК-Україна.

У дні трауру, скорботи, жалоби на радіо та телебаченні заборонено транслювати комедійні фільми, гумористичні, розважальні та музичні передачі.

В цей день в країні приспускають національні прапори, з ефірів радіо та телебачення прибирають розважальний контент та "веселу" рекламу, а в куточку екранів телевізорів глядачі бачать палаючу свічку.

Також в ці дні має припинятися трансляція рекламних роликів, що містять елементи гумору та еротики.

Що сталось?

21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Що може бути причиною?

В Офісі генпрокурора назвали три основні версії пожежі:

  • підпал (занесення стороннього вогню);
  • необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами;
  • замикання електромережі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно співробітників ДСНС через службову недбалість.

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Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить
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