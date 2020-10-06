Протести в Киргизії і нова версія в справі Шеремета: новини за 5 жовтня

У Киргизії почалися масові протести, Нацполіція розповіла про нову версію у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, в Київській області впав дельтаплан. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 5 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Після виборів в Киргизії почалися протести: є загиблий та поранені

5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей. Акцііі переросли в зіткнення з поліцією.

Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому.

В ході протестів в Киргизії загинув чоловік. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.

НАБУ викликало суддю Вовка на слідчі дії

Слідчі Національного антикорупційного бюро України викликали голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка на слідчі дії. Також повістки були отруєні трьом суддям ОАСК.

Повістки були підписані на імена глави ОАСК Павла Вовка, суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберди. Процесуальні дії повинні відбутися на 9 та 12 жовтня.

Нацполіція розповіла про нову версію у справі Шеремета

Поліція перевіряла ще одну версію у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. ЗМІ писали про нібито причетність до вбивства громадянина Максима Зотова - бізнес-партнера розшукуваного екс-міністра Олександра Клименка.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що на сьогоднішній день справа вже в суді і поліція не має права її (версію, - ред.) коментувати.

Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах

Генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до генеральних прокурорів і міністрів юстиції ряду країн, в тому числі України. Він просить не допустити виїзд етнічних вірмен добровольцями на територію Нагірного Карабаху.

Відповідна заява опублікована на сайті Генпрокуратури.

Він звернувся до генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.

У Київській області впав дельтаплан, дві людини загинули

У Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері в понеділок на полі біля села Перемога Баришівського району. Причини катастрофи поки невідомі.

ВООЗ: на коронавірус могло захворіти 10% населення Землі

За найоптимістичнішими оцінками, на коронавірус могло заразитися 10% населення Землі. На сьогодні кількість підтверджених випадків сильно занижена і не відповідає реальній ситуації.

Про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкл Райан, передає AP.

За його словами, приблизно одна з 10 осіб у всьому світі могла заразитися COVID-19. Показники відрізняються серед міських і сільських жителів, а також представників інших груп.