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У Київській області впав дельтаплан, дві людини загинули

Новость на русском → Київська область, Понеділок 05 жовтня 2020 20:31
У Київській області впав дельтаплан, дві людини загинули Фото мотодельтаплан (vnebo.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері в понеділок на полі біля села Перемога Баришівського району.

Причини катастрофи та інформація про загиблих поки невідомі.

Зараз співробітники ДСНС обстежують територію. Залучено 12 співробітників та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що у ВСУ показали схему руху літаків на аеродромі перед катастрофою літака АН-26.

Також ДСНС повідомляла, що сьогодні до вечора пожежники намагалися взяти ще один осередок пожежі в Луганській області.

Крім цього, РБК-Україна писало, що під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна померла.

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