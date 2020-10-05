НАБУ викликало суддю Вовка на слідчі дії
Слідчі Національного антикорупційного бюро України викликали голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка на слідчі дії. Також повістки були отруєні трьом суддям ОАСК.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Повістки були підписані на імена глави ОАСК Павла Вовка, суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберди.
Процесуальні дії повинні відбутися на 9 та 12 жовтня.
"Вам необхідно прибути 09.10.2020 і 12.10.2020 в НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій в якості підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в порядку.
Нагадаємо, в середині липня НАБУ повідомило про підозру у спробі захоплення влади чолі Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, а також іншим суддям ОАСК. При цьому Вовк підозра не отримав, а Вища рада правосуддя відмовився усунути його з-за того, що той нібито не отримав статус підозрюваного. У підсумку Вищий антикорупційний суд продовжив термін розслідування справи на 6 місяців.
Також РБК-Україна писало, що Мін'юст подав скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі Приватбанку.