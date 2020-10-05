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Нацполіція розповіла про нову версію у справі Шеремета

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 08:39
Нацполіція розповіла про нову версію у справі Шеремета Фото: Павло Шеремет (wikimedia)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Поліція перевіряла ще одну версію у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. ЗМІ писали про нібито причетність до вбивства громадянина Максима Зотова - бізнес-партнера розшукуваного екс-міністра Олександра Клименка.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що на сьогоднішній день справа вже в суді і поліція не має права її (версію, - ред.) коментувати.

"Ця версія перевірялася. І навіть перевірялася ще на перших етапах розслідування смерті Шеремета", - повідомив він.

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Також суд визначив склад присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. В результаті жеребкування їх розділили на основних і запасних.

Лише на присяжних подавалися сім осіб, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другий, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви про те, що "медики не можуть бути вбивцями".

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, читайте в репортажі РБК-Україна.

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