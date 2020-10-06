Протесты в Киргизии и новая версия в деле Шеремета: новости за 5 октября

В Киргизии начались массовые протесты, Нацполиция рассказала о новой версии в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета,в Киевской области упал дельтаплан. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 5 октября, - в материале РБК-Украина

После выборов в Киргизии начались протесты: есть погибший и раненые

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек. Акциии переросли в столкновения с полицией.

Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. После протестов в Бишкеке подожгли здание Белого дома.

В ходе протестов в Киргизии погиб человек. Еще 590 митингующих получили ранения.

НАБУ вызвало судью Вовка на следственные действия

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на следственные действия. Также повестки были отравлены трем судьям ОАСК.

Повестки были подписаны на имена главы ОАСК Павла Вовка, судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберды. Процессуальные действия должны состояться на 9 и 12 октября.

Нацполиция рассказала о новой версии в деле Шеремета

Полиция проверяла еще одну версию по делу убийства журналиста Павла Шеремета. СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что на сегодняшний день дело уже в суде и полиция не имеет права ее (версию, - ред.) комментировать.

Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины. Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Он обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министров юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В Киевской области упал дельтаплан, два человека погибли

В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района. Причины катастрофы пока неизвестны.

ВОЗ: коронавирусом могло заболеть 10% населения Земли

По самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли. На сегодня число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, передает AP.

По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире мог заразиться COVID-19. Показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.