Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах

Генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до генеральних прокурорів і міністрів юстиції ряду країн, в тому числі України. Він просить не допустити виїзд етнічних вірмен добровольцями на територію Нагірного Карабаху.

Відповідна заява опублікована на сайті Генпрокуратури.

Він звернувся до генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.

У заяві говориться про бойові дії Азербайджану та Вірменії. Як зазначається, в результаті здійснення азербайджанською стороною контрнаступальних заходів вірменські військові сили втратили частину своїх позицій.

"В зв’язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У ряді ЗМІ була поширена інформація про те, що близько тисячі етнічних вірмен прибули, або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки", - заявили в Баку.

Також було відзначено, що через значну чисельність вірменської діаспори у вищезгаданих країнах було підготовлене відповідне звернення.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах в районі Нагірного Карабаху.

Зазначимо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців у Нагірний Карабах.