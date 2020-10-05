ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах

Новость на русском → Нагірний Карабах, Понеділок 05 жовтня 2020 14:30
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до генеральних прокурорів і міністрів юстиції ряду країн, в тому числі України. Він просить не допустити виїзд етнічних вірмен добровольцями на територію Нагірного Карабаху.

Відповідна заява опублікована на сайті Генпрокуратури.

Він звернувся до генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.

У заяві говориться про бойові дії Азербайджану та Вірменії. Як зазначається, в результаті здійснення азербайджанською стороною контрнаступальних заходів вірменські військові сили втратили частину своїх позицій.

"В зв’язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У ряді ЗМІ була поширена інформація про те, що близько тисячі етнічних вірмен прибули, або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки", - заявили в Баку.

Також було відзначено, що через значну чисельність вірменської діаспори у вищезгаданих країнах було підготовлене відповідне звернення.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах в районі Нагірного Карабаху.

Зазначимо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців у Нагірний Карабах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Азербайджан просить Україну не допустити виїзду етнічних вірмен у Карабах
DAILY
Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ігор Клименко: У Києві зарплата поліцейського нижче, ніж в охоронця в супермаркеті