Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини

Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"СБУ веде сьогодні кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті до пані Марченко і пана Медведчука застосовані санкції", - зазначив Данилов.

Він зазначив, що санкції вводяться на все майно, яке належить Медведчуку.

"Те, що стосується громадян, щодо яких застосовані санкції ... це пані Марченко, громадянка України, це пан Медведчук, громадянин України", - заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.

Секретар РНБО також розповідав, що соратник народного депутата Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не тільки каналами 112, ZIK і NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всіх каналах.

Раніше повідомлялося, що після введення санкцій проти Тараса Козака секретар РНБО Олексій Данилов також анонсував, що будуть введені санкції проти інших народних депутатів.