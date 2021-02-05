ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 16:33
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK скасувати неможливо. Рішення готувалося тривалий час і ґрунтується на матеріалах спецслужб.

Про це на онлайн-дискусії Київського форуму безпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, він знову назвав роботу цих телеканалів інформаційним тероризмом.

"І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Російської Федерації, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо", - відзначив Данілов.

Він уточнив, що українські служби збирали інформацію протягом восьми місяців.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансуються Росією, в тому числі, за гроші, зароблені на окупованому Донбасі. Він також назвав таку ситуацію неприпустимою.

Крім того, Аваков підкреслив, що Віктор Медведчук, якого пов'язують з вищевказаними телеканалами, буде відповідати за свою "історичну роль" у подіях на Донбасі

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО канал Санкції
NEWS
Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця