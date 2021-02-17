РНБО може ввести санкції проти "бізнесу Медведчука"
На засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у п'ятницю, 19 лютого, можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які ймовірно пов'язані з народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком. Зокрема, проти компанії, яка експлуатує нафтопровід.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до РНБО.
За його словами, порядку денного засідання досі немає, він ще на стадії обговорення.
Одне з можливих питань - запровадження санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Ця структура експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", її власників пов'язують з Медведчуком.
"Обговорюється можливість введення санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком", - уточнило джерело.
Відзначимо, про те, що санкції проти Медведчука та його оточення можуть розширити, РБК-Україна писало в матеріалі "Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами".
Нагадаємо, раніше Офіс президента України оголосив, що на засіданні РНБО будуть прийматися жорсткі рішення.