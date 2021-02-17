РНБО може ввести санкції проти "бізнесу Медведчука"

На засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у п'ятницю, 19 лютого, можуть винести питання санкцій проти бізнес-структур, які ймовірно пов'язані з народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком. Зокрема, проти компанії, яка експлуатує нафтопровід.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до РНБО.

За його словами, порядку денного засідання досі немає, він ще на стадії обговорення.

Одне з можливих питань - запровадження санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Ця структура експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", її власників пов'язують з Медведчуком.

"Обговорюється можливість введення санкцій і щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть бути пов'язані з Медведчуком", - уточнило джерело.