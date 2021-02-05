В РНБО анонсували нові санкції проти народних депутатів

Найближчим часом Рада нацбезпеки і оборони може ввести нові санкції. Вони будуть стосуватися деяких народних депутатів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він підкреслив, що нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов'язаних з певними людьми.

"Впевнений, що найближчим часом санкції триватимуть проти певної категорії фізичних і юридичних осіб. Більше того, можу сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у Верховній раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб їх ввести. І якщо хтось думає, що це була одноразова акція, то він глибоко помиляється", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО розповів, що соратник народного депутата Віктора Медведчука Тарас Козак володіє не тільки каналами 112, ZIK і NewsOne, на які наклали санкції. Рада нацбезпеки і оборони володіє інформацією про всі канали.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 5 лютого гості студії - Леонід Кравчук, Арсен Аваков, Дмитро Гордон, Діана Панченко та інші журналісти і політики - намагаються дати відповідь на питання: чому відбулося блокування каналів Медведчука "112 Україна", ZIK та NewsOne і як це вплине на країну. А також експерти будуть обговорювати санкції, які влада здійснює по відношенню до проросійських осіб.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 5 лютого

Нагадаємо, що у минулому випуску програми підіймалися теж вкрай важливі теми для усіх українців. Одна з них - вакцинація від коронавірусу та епідеміологічна ситуація в країні.

Зокрема, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною.



А ще міністр охорони здоров'я Максим Степанов чесно висловився про результати січневого локдауну, тестування, колективний імунітет та відпочинок Володимира Зеленського в Буковелі.



Звісно, не обійшлося без скандалів. Так, суперечку щодо тестувань та кількості хворих на COVID-19 влаштували між собою Степанов та Шуфрич.





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