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Украина ввела санкции против Медведчука и его жены

Автор: РБК-Украина

Украина ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции ... это госпожа Марченко, гражданка Украины, это господин Медведчук, гражданин Украины", - заявил он.

Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку.

"СБУ ведет сегодня уголовное производство по статье финансирование терроризма. В соответствии с этой статьей к госпоже Марченко и господину Медведчука применены санкции", - отметил Данилов.

Санкции вводятся на три года.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Ранее Данилов заявлял о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.

Секретарь СНБО также рассказывал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.

Ранее сообщалось, что после введения санкций против Тараса Козака секретарь СНБО Алексей Данилов также анонсировал, что будут введены санкции и против других народных депутатов.

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