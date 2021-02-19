Украина ввела санкции против Медведчука и его жены

"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции ... это госпожа Марченко, гражданка Украины, это господин Медведчук, гражданин Украины", - заявил он.

Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку.

"СБУ ведет сегодня уголовное производство по статье финансирование терроризма. В соответствии с этой статьей к госпоже Марченко и господину Медведчука применены санкции", - отметил Данилов.

Санкции вводятся на три года.