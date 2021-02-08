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У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі вважають Україну нібито частиною "російського світу". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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За його словами, Москві не подобається лінія заперечення зі сторони Києва щодо цієї "спільності".

"Російський світ був і залишатиметься пріоритетом для російської держави", - заявив він.

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