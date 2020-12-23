ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін і Макрон обговорили нормандський формат, але про саміт говорити рано

Новость на русском → Москва, Середа 23 грудня 2020 13:05
Путін і Макрон обговорили нормандський формат, але про саміт говорити рано Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін обговорив нормандський формат щодо врегулювання на Донбасі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак про терміни саміту "нормандської четвірки" говорити поки не доводиться.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, перш ніж обговорювати терміни нового саміту, треба підтвердити реалізацію домовленості зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Цю тему предметно обговорювали (в розмові президентів Росії і Франції напередодні, - ред.), але перед тим, як говорити про терміни, треба все-таки інвентаризувати реалізацію тих домовленостей, які у Парижі були досягнуті, і в цьому плані поки що похвалитися сильно нічим", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора з Макроном говорив і президент України Володимир Зеленський, сторони обговорили коронавірус і ситуацію на Донбасі.

Крім того, Макрон заявив про готовність допомогти з поставками вакцини від COVID-19 для України.

"Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і наших мирних ініціатив", - зауважив Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Донбас Еммануель Макрон Нормандський формат
NEWS
Київ засипає снігом. На дорогах значні затори
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Київ засипає снігом. На дорогах значні затори
DAILY
Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію