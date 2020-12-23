Путін і Макрон обговорили нормандський формат, але про саміт говорити рано

Президент Росії Володимир Путін обговорив нормандський формат щодо врегулювання на Донбасі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак про терміни саміту "нормандської четвірки" говорити поки не доводиться.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, перш ніж обговорювати терміни нового саміту, треба підтвердити реалізацію домовленості зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Цю тему предметно обговорювали (в розмові президентів Росії і Франції напередодні, - ред.), але перед тим, як говорити про терміни, треба все-таки інвентаризувати реалізацію тих домовленостей, які у Парижі були досягнуті, і в цьому плані поки що похвалитися сильно нічим", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора з Макроном говорив і президент України Володимир Зеленський, сторони обговорили коронавірус і ситуацію на Донбасі.

Крім того, Макрон заявив про готовність допомогти з поставками вакцини від COVID-19 для України.

"Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і наших мирних ініціатив", - зауважив Зеленський.