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У Кремлі виключають проведення нормандського саміту найближчим часом

Новость на русском → Москва, Середа 09 грудня 2020 11:33
У Кремлі виключають проведення нормандського саміту найближчим часом Фото: російський парламентер Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона виключає можливість проведення нормандського саміту за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції найближчим часом. З точки зору Москви, досі принципово не виконано жодне рішення попереднього саміту.

Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на джерело, близьке до переговірника, заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Видання пише, що Козак часто контактує з питань мирного врегулювання на Донбасі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, а також з політичними радниками лідерів Німеччини і Франції.

"Інтенсивні контакти на всіх майданчиках. Немає нічого такого, чим можна пишатися, але робота йде", - зазначило джерело.

Воно також підкреслило, що нового саміту чекати не слід.

"Жодного саміту найближчим часом. Не комільфо збирати перших осіб, не виконавши принципово жодного рішення попереднього саміту. Нічого збиратися повторно з тим же порядком, з невиконанням того, під чим підписалися", - додало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук має намір запропонувати Росії зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень нормандського формату.

Детальніше про сьогоднішню ситуацію з нормандським форматом врегулювання читайте в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".

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