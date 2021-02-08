У Путина назвали Украину частью "русского мира"

В Кремле считают Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой "общности".

"Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил он.

Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком, заявил, что "русский мир" был и будет оставаться приоритетом для Кремля.