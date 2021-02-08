У Путина назвали Украину частью "русского мира"

В Кремле считают Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой "общности".
"Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил он.
Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком, заявил, что "русский мир" был и будет оставаться приоритетом для Кремля.
Напомним, в Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.
Отметим, Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Макрон обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому Макрон продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе.
РБК-Украина писало, что российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции".
Также в Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время.