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У Путіна різко відреагували на закриття телеканалів Козака в Україні

Новость на русском → Москва, Середа 03 лютого 2021 12:08
У Путіна різко відреагували на закриття телеканалів Козака в Україні Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі засудили закриття трьох телеканалів в Україні - "112 Україна", NewsOne, ZIK. У президента РФ вважають, що це не відповідає міжнародним нормам.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, обмеження або заборона діяльності ТБ не відповідає міжнародним нормам. Пєсков закликав міжнародні організації звернути увагу на це.

"Ми можемо тільки засудити в даному випадку ці дії української влади", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Зазначимо, в коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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