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Лукашенко назвав умови своєї відставки

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.

Про це повідомляє "БелТА".

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За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

"В країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку", - назвав Лукашенко умови своєї відставки.

Зазначимо, в Білорусі зараз проходять Всебілоруські народні збори. Вони представляють собою провладний форум, учасники якого - депутати і посадовці, співробітники держпідприємств, діячі науки і культури, вчителі і лікарі - обговорюють стратегію розвитку на майбутню п'ятирічку.

РБК-Україна писало, що Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.

Після того Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради.

Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.

Вона також потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

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