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Лукашенко назвал условия своей отставки

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.

Об этом сообщает "БелТА".

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По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - назвал Лукашенко условия своей отставки.

Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.

РБК-Украина писало, что Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко.

После этого Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.

Она также попала в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

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