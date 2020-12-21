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В Білорусі відкрили справу проти Тіхановської та інших опозиціонерів

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 21 грудня 2020 17:47
В Білорусі відкрили справу проти Тіхановської та інших опозиціонерів Фото: Світлана Тіхановська (facebook com)
Автор: Игорь Литвиненко

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Їм закидають створення екстремістського формування і керівництва ним з метою захоплення державної влади.

Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури Білорусі.

Крім Тіхановської у даній справі проходять Марія Колеснікова, Максим Знак, Павло Латушко, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський та інших. Відносно них було порушено справу за ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу Білорусі (створення екстремістського формування і керівництва ним).

Також було порушено кримінальну справу проти Олексія Леончіка та інших опозиціонерів кримінальну справу за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

"Крім того, за дорученням Генеральної прокуратури Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно членів так званого координаційної ради та інших осіб за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу - змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", - повідомили в Генпрокуратурі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі створили базу даних учасників акцій протесту.

Також повідомлялося, що в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.

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Новини України Суспільство Білорусь уголовное дело Світлана Тіхановська
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