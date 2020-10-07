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Росія оголосила Тіхановську в розшук

Новость на русском → Росія, Середа 07 жовтня 2020 16:52
Росія оголосила Тіхановську в розшук Фото: Світлана Тихановская (flickr.com/epp_group_official)
Автор: Роман Тверденко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголошена в розшук в Росії. Її шукають через порушення статті кримінального кодексу РФ.

РБК-Україна отримало підтвердження розшуку в Міністерстві внутрішніх справ Росії.

МВС РФ розмістило в базі розшукуваних осіб білоруську опозиціонерку, подавши її у міждержавний розшук за неназваною статтею кримінального кодексу.

Росія оголосила Тіхановську в розшук

Раніше Тіхановська заявляла, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти причину його підтримки Олександра Лукашенка. Також вона допускала залучення Путіна як посередника для перемовин з білоруською владою.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що спілкування і зустріч з Тіхановською не плануються.

Також Тихановская стверджувала, що Білорусь і Росія є дружніми народами і назвала Путіна мудрим керівником. При цьому, вона не впевнена, що Путін не повторить в Білорусі український сценарій.

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